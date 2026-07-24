Amiamoci finché siamo vivi: trama, cast e streaming del film su Rai 3. Amiamoci finché siamo vivi è il film in onda su Rai 3 questa sera, 24 luglio 2026, alle ore 21.30. Si tratta di una pellicola francese del 2025 diretta da Jean-Pierre Améris. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni, come trama e cast. Trama. Sul treno per Ginevra, Victoire, una passeggera invadente e senza peli sulla lingua, ha la fortuna di incontrare il suo idolo assoluto Antoine Toussaint, la grande stella della musica francese. Lui è allo stremo delle forze e vorrebbe solo staccare il cervello, mentre lei è piena di energia e non ha nessun limite. Sarà un incontro esplosivo per entrambi. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Amiamoci finché siamo vivi: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 3

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Amiamoci finché siamo vivi, stasera su Rai 3: trama, cast e durata del filmStasera su Rai 3 viene trasmesso il film “Amiamoci finché siamo vivi” in prima visione assoluta.

Leggi anche: Kill: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2

Temi più discussi: Amiamoci finché siamo vivi; Amiamoci finché siamo vivi; Amiamoci Finché Siamo Vivi, Il Trailer Ufficiale del Film - HD - Film (2025); I film in TV nella serata di venerdì 24 luglio: commedia, thriller o...Transformers?.

1^Tv - Alle 21.15 Amiamoci finché siamo vivi di Jean Pierre Améris con Valérie Lemercier, Gérard Darmon | Antoine Toussaint, icona della canzone francese, dopo un malore decide di mettere fine alla propria vita, ma incontra una sua grande fan che gli sco x.com

Amiamoci finché siamo vivi: trama, cast e streaming del film su Rai 3Amiamoci finché siamo vivi: trama, cast e streaming del film su Rai 3 in onda questa sera, 24 luglio 2026, alle ore 21.30. Le info ... tpi.it

Due solitudini in viaggio. Su Rai 3 la commedia dolceamara Amiamoci finché siamo viviun celebre cantante intraprende un viaggio con l’intenzione di mettere fine alla propria vita. L'incontro con una sua fan sconvolgerà tutti i piani ... iodonna.it