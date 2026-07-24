Amiamoci finché siamo vivi stasera su Rai 3 | trama cast e durata del film

Stasera su Rai 3 viene trasmesso il film “Amiamoci finché siamo vivi” in prima visione assoluta. La commedia racconta la storia di due amici che affrontano insieme diverse sfide e momenti di vita. La pellicola ha una durata di circa 90 minuti. Il cast include attori noti e il film si presenta come una produzione recente.

Amiamoci finché siamo vivi va in onda stasera su Rai 3 in prima visione assoluta: scopriamo la trama del film, il cast e la durata della commedia romantica francese Stasera, venerdì 24 luglio, alle 21:15 su Rai 3, appuntamento con Amiamoci finché siamo vivi, titolo originale Aimons-nous vivants, film francese del 2025 diretto da Jean-Pierre Améris e in onda in prima visione assoluta nell'ambito del ciclo Voilà le cinéma!. Una commedia romantica che, tra ironia e momenti di riflessione, racconta un incontro destinato a cambiare la vita di due persone molto diverse, affrontando con delicatezza temi come la solitudine, la disillusione e la possibilità di ricominciare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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