Kill | tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2

Kill: trama, cast e streaming del film su Rai 2. Kill è il film in onda questa sera, 8 giugno 2026, alle ore 21.20 su Rai 2. Pellicola del 2023 diretta da Nikhil Nagesh Bhat, ha come protagonisti Laksh Lalwani, Tanya Maniktala, Raghav Juyal. Un film d’azione molto avvicnente che piacerà a tutti i fan del genere. Ma vediamo insieme trama e cast. Trama. Kill, film diretto da Nikhil Nagesh Bhat, racconta come Tulika (Tanya Maniktala) e Amrit (Laksh Lalwani), due amanti che vivono una relazione clandestina, si ritrovino in pericolo mentre sono su un treno diretto a New Delhi. Quando la famiglia di Tulika la fa salire a bordo del Rajdhani Express, che dovrebbe condurla nella capitale e a un matrimonio combinato, il suo amato Amrit, aiutato dall’amico Viresh, decide di salire sullo stesso treno per una romantica missione di salvataggio. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Bunch of Hitmens Tried To Kill This StuntMen, Not Knowing He is Freak Fighter !!

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