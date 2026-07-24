Le regate preliminari dell'America's Cup si terranno nel Golfo di Napoli dal 24 al 27 settembre 2026, con nove imbarcazioni partecipanti. Saranno le seconde prove di qualificazione, dopo quelle già svolte in Sardegna. Tra le barche in gara ci sarà anche il team degli Stati Uniti, che farà il suo esordio in questa fase. Le regate si svolgeranno in acque napoletane e rappresentano un evento internazionale di rilievo per la zona.

Mancano due mesi dalle seconde regate preliminari dell'America's Cup, in programma dal 24 al 27 settembre 2026, dopo quelle già svolte in Sardegna, che si terranno a Napoli nelle acque del Golfo. Saranno sempre gli AC40 i protasgonisti, ma lo scenario è cambiato radicalmente: i team hanno aumentato l'intensità degli allenamenti, determinati a dare il massimo alla fine di settembre, quando nove imbarcazioni si contenderanno il titolo. Questo evento sarà, di fatto, il prologo alla Louis Vuitton Cup - la fase finale della competizione - che si terrà sempre a Napoli nel 2027. Da segnalare, in particolare, che a settembre ci sarà l'esordio di American Racing Challenger Team Usa. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - America's Cup a Napoli, tra due mesi le regate preliminari nel Golfo con nove imbarcazioni e l'esordio del team Usa

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America's Cup, a Napoli altra tappa preliminare dal 24 al 27 settembre

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