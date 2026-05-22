LIVE America’s Cup Regate Preliminari 2026 in DIRETTA | Gradoni in vetta alla generale dopo due regate con l’equipaggio B di Luna Rossa

Le regate preliminari della America's Cup 2026 sono in corso con la diretta disponibile online. Dopo due prove, l'equipaggio B di Luna Rossa si trova in prima posizione nella classifica generale. Durante la giornata, si è verificata la scuffia di Athena Pathway, che non ha concluso la seconda regata e probabilmente non parteciperà alla prossima. Le prove continuano e gli equipaggi si preparano per le prossime sfide.

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