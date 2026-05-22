LIVE America’s Cup Regate Preliminari 2026 in DIRETTA | Gradoni in vetta alla generale dopo due regate con l’equipaggio B di Luna Rossa
Le regate preliminari della America's Cup 2026 sono in corso con la diretta disponibile online. Dopo due prove, l'equipaggio B di Luna Rossa si trova in prima posizione nella classifica generale. Durante la giornata, si è verificata la scuffia di Athena Pathway, che non ha concluso la seconda regata e probabilmente non parteciperà alla prossima. Le prove continuano e gli equipaggi si preparano per le prossime sfide.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.18 Da segnalare la scuffia di Athena Pathway, che non ha concluso la seconda regata e difficilmente potrà prendere parte alla terza. 16.17 New Zealand vince la regata numero 2, ma alle sue spalle ci sono i due equipaggi di Luna Rossa! Secondo posto per il team Youth & Women, terzo per il team Senior di TitaBurling. 16.16 Ultimo lato di poppa con New Zealand sempre in testa e con un buon margine superiore ai 150 metri sui due AC40 di Luna Rossa, che ingaggiano adesso un duello per la piazza d’onore. 16.15 Manovra fluida per New Zealand, che comincia l’ultimo lato con un margine di 6? su Luna Rossa Senior e 8? su Luna Rossa Youth & Women. 🔗 Leggi su Oasport.it
AMERICA'S CUP NAPOLI | Diritti televisivi alla RAI. Le regate saranno in chiaro!!!
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