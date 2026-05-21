A Cagliari si sono aperte le regate preliminari dell'America's Cup, con un programma che si svolge nel fine settimana. Durante questa fase si gareggerà con imbarcazioni di tipo AC40, mentre le barche AC75 saranno impiegate nel 2027 a Napoli. Alla competizione partecipano diversi team, tra cui Emirates Team New Zealand, Gb1, Luna Rossa, Tudor Team Alinghi e la Roche-Posay Racing Team. La manifestazione coinvolge più squadre provenienti da diversi paesi, tutte impegnate nelle regate di qualificazione.

Da domani a domenica Cagliari sarà la location del primo evento della 38ª edizione della America’s Cup. La città sarda sarà la sede delle regate preliminari, formula riproposta poi in altre città durante l’anno che porterà alla Louis Vuitton Cup e alla America’s Cup in programma a Napoli. Le regate preliminari si disputeranno con gli Ac40 e non gli Ac75 che verranno utilizzati nel 2027 a Napoli per l’America’s Cup. Gli Ac75 sono lunghi 20,7 metri e l’equipaggio sarà formato da 5 velisti mentre gli Ac40 che vedremo da venerdì a domenica a Cagliari sono lunghi la metà con 4 velisti a bordo. In questa tre giorni con le Formula 1 del mare ci saranno i defender di Emirates Team New Zealand, il challenger of record di Gb1 oltre ad altri tre sfidanti: Luna Rossa, Tudor Team Alinghi e la Roche-Posay Racing Team. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - America's Cup, a Cagliari il via alle regate preliminari: Luna Rossa con due imbarcazioni

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Cagliari apre la 38ª America's Cup: prima regata preliminare nel Golfo degli Angeli

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