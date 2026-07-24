Dal 24 al 27 settembre, via Caracciolo sarà chiusa al traffico per la 38ª America’s Cup. Nel Golfo arriveranno sei team e nove imbarcazioni AC40 per le regate preliminari. Un Race Village gratuito sarà allestito alla Rotonda Diaz, con presentazioni degli equipaggi, spettacoli e maxi schermi. La zona sarà interessata da eventi e attività legate alla competizione, che coinvolgeranno pubblico e appassionati.

Le regate preliminari della 38ª America’s Cup porteranno nel Golfo sei team e nove imbarcazioni AC40. Villaggio gratuito alla Rotonda Diaz, presentazione degli equipaggi, spettacoli e maxi schermi. Il Lungomare di Napoli ospiterà l’Official Race Village delle regate preliminari dell’America’s Cup 2026, in programma da giovedì 24 a domenica 27 settembre. L’evento anticiperà la 38ª America’s Cup, che si disputerà nel capoluogo campano dal 10 al 19 luglio 2027. Il villaggio, come riporta Fanpage.it, sarà allestito tra la Rotonda Diaz e viale Dohrn, mentre via Francesco Caracciolo verrà chiusa al traffico per l’intera durata della manifestazione. L’ingresso sarà gratuito e il pubblico potrà seguire le sfide degli AC40 direttamente dal Lungomare. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - America’s Cup a Napoli, Race Village sul Lungomare dal 24 al 27 settembre: via Caracciolo chiusa

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