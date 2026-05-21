America' s Cup il ministro Abodi annuncia | seconda gara preliminare a Napoli dal 24 al 27 settembre

Da ilmattino.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dello sport ha comunicato che la seconda gara preliminare della Louis Vuitton 38th America’s Cup si terrà a Napoli dal 24 al 27 settembre. L’evento si svolgerà in città e vedrà coinvolti gli equipaggi in questa fase di qualificazione. La regata rappresenta una tappa importante nel calendario della competizione e si svolgerà in mare aperto, con le imbarcazioni che si sfideranno in diverse prove programmate per quei giorni.

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Il ministro Andrea Abodi annuncia le date della seconda regata preliminare di Coppa America: “L’Italia raddoppia! La seconda regata preliminare della Louis Vuitton 38th America’s Cup si svolgerà nella splendida cornice di Napoli dal 24 al 27 settembre. La città partenopea si prepara, così, a una prima prova generale nel suo affascinante specchio d’acqua, un battesimo che ha tanti significati, che dà il senso della collaborazione tra le Istituzioni e della rinascita di un luogo, Bagnoli, che da oltre trent’anni è rimasto abbandonato a sé stesso». «È anche il senso della bellezza dei luoghi che ci accolgono, di un destino annunciato perché non potevamo non rimanere in Italia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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