America' s Cup il ministro Abodi annuncia | seconda gara preliminare a Napoli dal 24 al 27 settembre

Il ministro dello sport ha comunicato che la seconda gara preliminare della Louis Vuitton 38th America’s Cup si terrà a Napoli dal 24 al 27 settembre. L’evento si svolgerà in città e vedrà coinvolti gli equipaggi in questa fase di qualificazione. La regata rappresenta una tappa importante nel calendario della competizione e si svolgerà in mare aperto, con le imbarcazioni che si sfideranno in diverse prove programmate per quei giorni.

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Il ministro Andrea Abodi annuncia le date della seconda regata preliminare di Coppa America: “L’Italia raddoppia! La seconda regata preliminare della Louis Vuitton 38th America’s Cup si svolgerà nella splendida cornice di Napoli dal 24 al 27 settembre. La città partenopea si prepara, così, a una prima prova generale nel suo affascinante specchio d’acqua, un battesimo che ha tanti significati, che dà il senso della collaborazione tra le Istituzioni e della rinascita di un luogo, Bagnoli, che da oltre trent’anni è rimasto abbandonato a sé stesso». «È anche il senso della bellezza dei luoghi che ci accolgono, di un destino annunciato perché non potevamo non rimanere in Italia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - America's Cup, il ministro Abodi annuncia: seconda gara preliminare a Napoli dal 24 al 27 settembre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il ministro Abodi rilancia: “Vogliamo tenere l’America’s Cup a Napoli per un’altra edizione”Dopo i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina ed i Giochi del Mediterraneo di Taranto, l’Italia si appresta ad organizzare nel 2027 un altro... Intervista al ministro Andrea Abodi: «Così la Coppa America può diventare per Napoli una chance permanente»Sarà Napoli a ospitare nel 2027 la trentottesima edizione del torneo velico più famoso e prestigioso al mondo, un evento globale che coinvolge... Governo vuole America's Cup a Napoli oltre 2027! Il Ministro Abodi mira a riconfermare Napoli sede dell'America's Cup oltre il 2027. Cruciale per Bagnoli e per la vela mondiale. Scopri di più su #BlastingNews blstg.news/e9cF/ #AmericasCup #Napoli #V x.com America's Cup, il ministro Abodi annuncia: seconda gara preliminare a Napoli dal 24 al 27 settembreIl ministro Andrea Abodi annuncia le date della seconda regata preliminare di Coppa America: L’Italia raddoppia! La seconda regata preliminare della Louis Vuitton 38th ... ilmattino.it America's Cup, firmato accordo tra Campania, Comune Napoli, Ministero Sport e Sport e SaluteÈ stato sottoscritto oggi a Cagliari, in occasione delle Louis Vuitton 38th America’s Cup Preliminary Regatta Sardinia, il ... msn.com Il capo del calcio iraniano afferma che il loro ospite della Coppa del Mondo è la Fifa, non il signor Trump o l'America e ha chiesto rispetto nei confronti del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) se la nazionale deve viaggiare negli Stati Uniti reddit