A settembre si terrà a Napoli la seconda Preliminary Regatta della Louis Vuitton 38ª America's Cup, con la partecipazione di nove team. Il Race Village sarà allestito sul lungomare e via Caracciolo sarà chiusa al traffico durante l'evento. La regata si svolgerà nel Golfo di Napoli, che sarà teatro delle competizioni. La presenza di team provenienti da diversi paesi è confermata per questa tappa.

Arrivano gli americani. A poco più di due mesi alla seconda Preliminary Regatta della Louis Vuitton 38ª America's Cup e il Golfo di Napoli è pronto ad accogliere nove imbarcazioni AC40, con una novità assoluta: il debutto dell'American Racing Challenger Team USA, che porterà per la prima volta gli Stati Uniti al via della serie preliminare. Dopo il successo della prima regata disputata in Sardegna a maggio, dove molte squadre erano ancora agli inizi della preparazione, il livello tecnico è cresciuto in maniera esponenziale. Tutti i team hanno intensificato gli allenamenti e arriveranno a Napoli, dal 24 al 27 settembre, con l'obiettivo di conquistare il titolo della seconda Preliminary Regatta. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - America's cup a Napoli, nove team in gara a settembre. Race Village sul lungomare e via Caracciolo chiusa al traffico

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