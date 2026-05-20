Poco prima di mezzogiorno, il CEO di Luna Rossa ha aperto l'hangar sul lungomare di Napoli, mostrando il veliero utilizzato per l'America’s Cup. Ha comunicato che era vietato scattare fotografie dell'imbarcazione. Intorno, si trovavano alcuni presenti che seguivano le operazioni dell'apertura, mentre le forze dell’ordine monitoravano la zona. La presentazione si è svolta in un contesto di attesa per l'inizio delle attività legate alla regata.

Poco prima di mezzogiorno Max Sirena ha aperto l’hangar di “Luna Rossa” - è il Ceo - e ha mostrato, avvisando che era proibito scattare foto, il gioiello che solcherà le acque del golfo di Napoli la prossima Primavera: l’Ac 40 che veleggerà all’America’s Cup napoletana. Una barca che sembra un’astronave e infatti è destinata letteralmente a volare sull’acqua, tutta in carbonio. Che ha fatto strabuzzare gli occhi al sindaco Gaetano Manfredi, da ingegnere, per «le soluzioni tecniche trovate». E anche alla presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde: «Sono una ingegnere informatica e apprezzo tantissimo questo lavoro come Gaetano» precisa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - America?s Cup, a Napoli preregate sul lungomare: «Sud, patto con Cagliari»

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