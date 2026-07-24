amazon italia trasferisce la propria sede a montichiari ora lo scalo punta al rilancio

Amazon Italia ha trasferito la propria sede a Montichiari. La decisione mira a favorire il rilancio dello scalo locale, che ora cerca di rinnovarsi e attrarre investimenti. La scelta di spostare la sede evidenzia come grandi aziende internazionali spesso operino indipendentemente dalle dinamiche locali. La presenza di Amazon nel nuovo sito si inserisce in un piano di sviluppo volto a potenziare le attività logistiche e commerciali nella zona.

I colossi economici internazionali sfuggono alle dinamiche locali. L’alienazione dal contesto in cui operano, a volte causa dei problemi alle comunità locali (soprattutto quando le istituzioni sono costrette a fronteggiare l’impatto sociale di delocalizzazioni e licenziamenti); altre volte spariglia le carte e porta innovazione, sviluppo e prosperità. È quest’ultimo il caso della scelta imprenditoriale di Amazon Italia di trasferire la propria logistica dall’aeroporto di Malpensa a quello di Montichiari. Un salto di qualità strategico per (ri)lanciare lo scalo cargo Gabriele D’Annunzio. I dati relativi al 2025 sono impietosi, la quantità delle merci trasportate è di 31. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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