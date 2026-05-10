Bari voli a rischio domani | sciopero Enav ed EasyJet blocca lo scalo

Domani a Bari i voli sono a rischio a causa di uno sciopero che coinvolge il personale di Enav e di EasyJet. L’azienda low cost ha comunicato che bloccherà alcuni voli, ma non sono stati ancora resi noti gli orari precisi. Lo sciopero, che si svolge durante la giornata, potrebbe causare disagi anche alla mobilità urbana locale, generando possibili ritardi e cancellazioni nelle partenze e negli arrivi.

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? Domande chiave Quali sono gli orari esatti in cui EasyJet bloccherà i voli?. Come influirà lo sciopero sulla mobilità urbana di Bari il 18 maggio?. Cosa accadrà ai rifornimenti nei mercati locali dopo il blocco dei camion?. Perché questa serie di scioperi potrebbe isolare alcune zone della provincia?.? In Breve Sciopero EasyJet concentrato nella fascia oraria tra le 10 e le 18 di domani.. Sindacati Usb indicono sciopero generale per il trasporto pubblico il 18 maggio.. Blocco nazionale autotrasporto merci previsto dal 25 al 29 maggio.. Rischio isolamento zone provinciali e rallentamento approvvigionamenti mercati locali pugliesi.. Domani, lunedì 11 maggio 2026, lo sciopero programmato dal personale Enav e dai dipendenti EasyJet metterà sotto pressione i voli in partenza e in arrivo presso l’aeroporto Karol Wojtyla di Bari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, voli a rischio domani: sciopero Enav ed EasyJet blocca lo scalo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sciopero Enav ed EasyJet dell'11 maggio, voli a rischio anche all’aeroporto di BariSettimana di disagi in arrivo per il settore dei trasporti, con possibili ripercussioni anche su Bari e sulla Puglia. Leggi anche: Voli a rischio domani lunedì 11 maggio per lo sciopero dell'Enav e di Easyjet Argomenti più discussi: Jet-fuel, scorte in calo: come impatta la crisi del carburante sui costi dei voli aerei?; Aerei, voli Ita alle stelle: da Bari a Roma (o Milano) costa più di una vacanza. Tariffe fino a 700 euro. Ecco i prezzi; Atterrato a Bari il primo volo della United Airlines, diretto con New York; Scioperi trasporto aereo, domani voli a rischio nel lunedì nero.