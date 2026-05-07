Forza Italia inaugura la nuova sede a Casal di Principe | Schiavone protagonista del ' rilancio azzurro'

A Casal di Principe, il prossimo 16 maggio alle 11, si terrà l’inaugurazione della nuova sede di Forza Italia, situata in Corso Umberto I vicino all’Asl. La cerimonia rappresenta un momento importante per il partito nella zona, con la presenza di figure di rilievo politico. L’apertura si svolgerà in un luogo centrale del paese, segnando un passo nella presenza politica del partito locale.

Casal di Principe si prepara ad accogliere un appuntamento politico di primo piano con l’inaugurazione della nuova sede di Forza Italia, in programma il prossimo 16 maggio alle ore 11 in Corso Umberto I, nei pressi dell’Asl cittadina.Un evento che rappresenta molto più di un semplice taglio del.🔗 Leggi su Casertanews.it

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