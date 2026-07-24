Amazon Cargo pronta ad abbandonare Malpensa? L’ipotesi è sul tavolo i sindacati già sul piede di guerra

Da ilgiorno.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Amazon Cargo potrebbe lasciare l’aeroporto di Malpensa per trasferire le sue attività a Brescia. La notizia ha provocato reazioni immediate tra i sindacati, che si sono mostrati preoccupati per il possibile impatto sui posti di lavoro. La decisione, ancora non ufficiale, riguarda il cambio di sede delle operazioni di carico e scarico dei pacchi. La questione ha acceso un dibattito tra le parti coinvolte.

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Malpensa (Varese), 24 luglio 2026 – Il trasferimento delle attività cargo di Amazon da Malpensa a Brescia accende lo scontro sindacale e fa scattare l'allarme occupazionale. A rischio ci sarebbero circa 200 lavoratori di BCube-Mle, mentre le organizzazioni sindacali denunciano una decisione destinata ad avere pesanti ricadute sociali e annunciano battaglia. Dal prossimo 8 settembre, infatti, l'handling merci del colosso dell'e-commerce lascerà lo scalo varesino. Una scelta che, pur riguardando una quota limitata del traffico cargo complessivo di Malpensa – pari a circa il 2,5% – potrebbe avere conseguenze significative per i dipendenti direttamente coinvolti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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