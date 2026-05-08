Avis saluta Ciampino i sindacati sul piede di guerra chiedono aiuto alla Regione
Le organizzazioni sindacali hanno espresso preoccupazione riguardo alla situazione dei lavoratori di una società di noleggio auto a Ciampino, nel corso dell'ultima riunione della commissione regionale dedicata al lavoro. Durante l'incontro è stata presentata una memoria che riguarda il futuro occupazionale dei dipendenti di questa azienda, con i sindacati che chiedono interventi alla Regione per tutelare i posti di lavoro.
Sindacati in allarme nel settore dei trasporti. In queste ore, infatti, è stata presentata una memoria durante l'ultima commissione regionale Lavoro, rispetto al futuro dei dipendenti della Avis Budget Group di Ciampino. Avis cessa il servizio a CiampinoA preoccupare i sindacati (che in.🔗 Leggi su Romatoday.it
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