Avis saluta Ciampino i sindacati sul piede di guerra chiedono aiuto alla Regione

Da romatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le organizzazioni sindacali hanno espresso preoccupazione riguardo alla situazione dei lavoratori di una società di noleggio auto a Ciampino, nel corso dell'ultima riunione della commissione regionale dedicata al lavoro. Durante l'incontro è stata presentata una memoria che riguarda il futuro occupazionale dei dipendenti di questa azienda, con i sindacati che chiedono interventi alla Regione per tutelare i posti di lavoro.

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Sindacati in allarme nel settore dei trasporti. In queste ore, infatti, è stata presentata una memoria durante l'ultima commissione regionale Lavoro, rispetto al futuro dei dipendenti della Avis Budget Group di Ciampino. Avis cessa il servizio a CiampinoA preoccupare i sindacati (che in.🔗 Leggi su Romatoday.it

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