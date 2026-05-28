È stata decisa il 28 maggio la rimozione della teca contenente i resti dell’auto coinvolta nell’attentato di Capaci. La teca, attualmente conservata in un istituto penitenziario di Palermo, sarà spostata in un’altra struttura. La decisione ha suscitato reazioni di protesta tra i rappresentanti della polizia penitenziaria, che hanno espresso preoccupazione per le modalità e i tempi del trasferimento. La questione ha generato polemiche pubbliche e richieste di chiarimenti da parte di sindacati e associazioni di categoria.

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - La decisione di trasferire la teca con i resti della Fiat Croma coinvolta nella strage di Capaci - nella quale persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e uomini della scorta - dalla Scuola di formazione della Polizia penitenziaria “Giovanni Falcone” di Roma al Museo del Presente a Palermo divide i sindacati di polizia penitenziaria. Ad annunciare il trasferimento dell'auto di scorta del giudice siciliano, nota come 'Quarto Savona 15', è stato nei giorni scorsi il ministro della Giustizia Carlo Nordio, ma contro la scelta si alza la protesta di alcune sigle. Il segretario generale del Sappe Donato Capece ha scritto una lettera al guardasigilli bollando la decisione come "profondamente sbagliata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - È polemica per 'trasloco' auto strage Capaci a Palermo, sindacati penitenziaria sul piede di guerra

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