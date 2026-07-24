Domenica 26 luglio si svolge nuovamente ai Giardini Pubblici di Castiglion Fiorentino la mostra scambio dedicata a oggetti vecchi e usati, chiamata “Amarcord”. L’evento si tiene ogni quarta domenica del mese ed è promosso dalla Pro Loco locale. La manifestazione permette ai visitatori di scambiare, acquistare o vendere oggetti di seconda mano, creando un punto di incontro tra appassionati e collezionisti di cose d’epoca.

Arezzo, 24 luglio 2026 – “ Amarcord”, ai Giardini Pubblici torna la mostra scambio di cose vecchie e usate. Domenica 26 luglio torna “Amarcord”, la mostra scambio dedicata alle cose vecchie e usate, promossa dalla Pro Loco di Castiglion Fiorentino, che ogni quarta domenica del mese anima i Giardini Pubblici d i Castiglion Fiorentino. Giunta alla settima edizione, la manifestazione è diventata un appuntamento fisso per appassionati, collezionisti e curiosi, con numerosi espositori e un’ampia varietà di oggetti, tra antiquariato, modernariato, collezionismo e articoli del passato. “Con la nuova formula di ‘Amarcord’ abbiamo registrato un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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