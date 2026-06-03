Alla Fiera di Genova torna la Mostra Scambio con auto e moto d' epoca ricambi e modellismo
Alla Fiera di Genova si tiene la seconda edizione della Mostra Scambio Auto Moto d’Epoca presso il Padiglione Blu. L’evento presenta auto e moto d’epoca, ricambi e modellismo. Sono esposti motori storici, veicoli d’epoca e accessori correlati. La manifestazione si svolge in un ambiente dedicato, con esposizioni di veicoli e componenti vintage. Non sono stati segnalati dati su partecipanti o orari specifici.
Al Padiglione Blu della Fiera di Genova arriva la seconda edizione della Mostra Scambio Auto Moto d’Epoca, tra motori leggendari, design senza tempo e autentiche icone della strada. Appuntamento sabato 6 e domenica 7 giugno con oltre oltre 250 espositori, per un evento unico dedicato al mondo dei. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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