Alla Fiera di Genova torna la Mostra Scambio con auto e moto d' epoca ricambi e modellismo

Da genovatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alla Fiera di Genova si tiene la seconda edizione della Mostra Scambio Auto Moto d’Epoca presso il Padiglione Blu. L’evento presenta auto e moto d’epoca, ricambi e modellismo. Sono esposti motori storici, veicoli d’epoca e accessori correlati. La manifestazione si svolge in un ambiente dedicato, con esposizioni di veicoli e componenti vintage. Non sono stati segnalati dati su partecipanti o orari specifici.

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Al Padiglione Blu della Fiera di Genova arriva la seconda edizione della Mostra Scambio Auto Moto d’Epoca, tra motori leggendari, design senza tempo e autentiche icone della strada. Appuntamento sabato 6 e domenica 7 giugno con oltre oltre 250 espositori, per un evento unico dedicato al mondo dei. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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