Alla Fiera di Genova torna la Mostra Scambio con auto e moto d' epoca ricambi e modellismo

Notizia in breve

Alla Fiera di Genova si tiene la seconda edizione della Mostra Scambio Auto Moto d’Epoca presso il Padiglione Blu. L’evento presenta auto e moto d’epoca, ricambi e modellismo. Sono esposti motori storici, veicoli d’epoca e accessori correlati. La manifestazione si svolge in un ambiente dedicato, con esposizioni di veicoli e componenti vintage. Non sono stati segnalati dati su partecipanti o orari specifici.