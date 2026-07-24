Khamenei ha rifiutato una proposta di tregua avanzata dai mediatori iracheni, mentre l’ex presidente ha dichiarato che la pazienza sta finendo e minacciato un attacco senza precedenti contro l’Iran. La situazione rimane tesa, con il fallimento delle recenti iniziative diplomatiche e un aumento delle tensioni nella regione.

Complice lo stallo diplomatico, reso evidente dall’ultima proposta di pace americana, trasmessa dai mediatori iracheni e subito respinta da Teheran, la tensione in Medio Oriente resta ben oltre il livello di guardia. Un’impasse che Donald Trump sembra non comprendere, o che forse comprende benissimo e intende alimentare, rischia di sfociare in quelle che lui stesso ha definito “azioni mai viste contro l’Iran” se Mojtaba Khamenei non deciderà di tornare al tavolo delle trattative per porre fine alle ostilità. Gettando ulteriore benzina sul fuoco, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato ad Axios di essere “vicino a prendere una decisione” sulla possibilità di lanciare attacchi contro l’Iran ancora più estesi rispetto a quelli condotti durante l’operazione Epic Fury, sostenendo che l’esercito statunitense “è pronto”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Altro affronto per Trump, Khamenei rifiuta la proposta di tregua. E il tycoon avverte: “La pazienza sta finendo, presto deciderò un attacco mai visto contro l’Iran”

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Khamenei Funerals - Donald Trump Shocked | ARY News 3 PM Headlines | 6 July 26

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