Trump in Cina il tycoon abbraccia Xi e avverte Teheran | La mia pazienza sta per finire
Un leader statunitense ha incontrato il presidente cinese, stringendogli simbolicamente la mano, e ha rivolto un messaggio rivolto a Teheran, dichiarando che la sua pazienza sta per esaurirsi. L'incontro si è svolto in un contesto internazionale complesso, con dichiarazioni che hanno attirato l'attenzione dei media. Nel frattempo, si sono susseguite dichiarazioni ufficiali riguardo alle tensioni e alle relazioni tra le diverse nazioni coinvolte. La visita si inserisce in un quadro di rapporti geopolitici tesi e in evoluzione.
Un “abbraccio” metaforico a Xi Jinping e un forte monito nei confronti di Teheran. Donald Trump conclude la sua visita in Cina parlando di “fantastici accordi commerciali” conclusi con il leader di Pechino nei confronti del quale ribadisce di avere “rispetto” in quanto persona “molto intelligente” che “ama il suo Paese”. Tanti i temi sul tavolo, da Taiwan fino all’ Iran. I dossier Taiwan e Iran. Quanto all’isola le parole rilasciate dal tycoon sul volo di ritorno negli Stati Uniti sono chiare. “Non è cambiato nulla”, afferma spiegando di non avere nessuna intenzione di forzare un cambiamento dello status quo. “Non voglio che qualcuno diventi indipendente. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Donald Trump Warns China of Big Problems Over Iran Support | N18G
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