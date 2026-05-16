Trump in Cina il tycoon abbraccia Xi e avverte Teheran | La mia pazienza sta per finire

Un leader statunitense ha incontrato il presidente cinese, stringendogli simbolicamente la mano, e ha rivolto un messaggio rivolto a Teheran, dichiarando che la sua pazienza sta per esaurirsi. L'incontro si è svolto in un contesto internazionale complesso, con dichiarazioni che hanno attirato l'attenzione dei media. Nel frattempo, si sono susseguite dichiarazioni ufficiali riguardo alle tensioni e alle relazioni tra le diverse nazioni coinvolte. La visita si inserisce in un quadro di rapporti geopolitici tesi e in evoluzione.

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