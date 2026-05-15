Trump avverte l’Iran | La pazienza degli Stati Uniti si sta esaurendo

Da dayitalianews.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un’intervista trasmessa nella notte a un programma televisivo, il presidente degli Stati Uniti ha rivolto un messaggio all’Iran, affermando che la pazienza degli Stati Uniti si sta esaurendo. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni tra le due parti, già oggetto di diverse discussioni pubbliche e diplomatiche negli ultimi mesi. La frase rappresenta un avvertimento diretto, senza ulteriori dettagli sulle possibili azioni future. La comunicazione è stata rilasciata nel corso di un’intervista in prima serata.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un nuovo messaggio nei confronti dell’Iran durante un’intervista rilasciata nella notte al programma Hannity di Fox News. Il leader americano ha dichiarato che la tolleranza di Washington verso Teheran sta arrivando al limite, tornando ad alimentare la tensione diplomatica tra i due Paesi. Il confronto con Xi Jinping sulla crisi con Teheran. Nel corso dell’intervista, Trump ha spiegato di aver affrontato il tema della situazione iraniana anche durante il recente colloquio con il presidente cinese Xi Jinping. Secondo il presidente americano, all’interno dell’Iran esistono forti divisioni tra i diversi centri di potere e questo starebbe complicando ogni possibile trattativa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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