Altitudine abitanti e goleador Tutte le curiosità della finalissima

Domani si terrà a Baiso la finale del Torneo della Montagna. Alle 17.30 si sfideranno i Giovanissimi tra Trinità e Gatta, mentre alle 19.15 si giocherà la partita tra Spqm Montecavolo e Querciolese per la categoria Dilettanti. La manifestazione coinvolge squadre di diverse altitudini e numeri di abitanti, con alcuni giocatori che si distinguono per il numero di gol segnati.

Tutto pronto per l’ultimo atto del Torneo della Montagna in programma domani a Baiso. Alle 17.30 i Giovanissimi con Trinità-Gatta, e alle 19.15 i Dilettanti con Spqm Montecavolo - Querciolese. Ci soffermiamo proprio sul match dei Dilettanti. Una finale totalmente inedita e non potrebbe essere altrimenti visto che l’Spqm è nato nel 2024 e la Querciolese è alla prima finale della sua storia. Due realtà molto diverse. San Giovanni, frazione di Viano, conta 429 abitanti ed è a 512 metri sul livello del mare. Il comune di Viano conta circa 3500 abitanti. Considerando tutto il comune cambia l’altitudine media: siamo sui 275. Passiamo al comune di Quattro Castella: con circa 13. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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