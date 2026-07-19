Nella finale del Mondiale, non solo Yamal e Messi, ma anche i difensori che segnano sono sotto osservazione. Le squadre europee, campioni d'Europa, affrontano le nazionali sudamericane e mondiali. È la prima volta che le vincitrici dei due più importanti tornei continentali si sfidano per il titolo mondiale. La sfida coinvolge anche i difensori goleador, che hanno contribuito notevolmente alla qualificazione delle rispettive squadre.

I campioni d'Europa contro quelli del Sudamerica (e del mondo). Non era mai successo che a giocarsi il Mondiale fossero le vincitrici dei due più importanti tornei continentali e non può essere un caso che la prima volta tocchi proprio alle due nazionali che hanno dominato la scena negli ultimi anni. Più che una finale una Finalissima, come quella che Spagna e Argentina avrebbero dovuto disputare lo scorso marzo in Qatar, poi rimandata per le tensioni in Medio Oriente. Poco male, visto che in New Jersey ci si gioca molto, molto di più. Solo una volta la Roja e l'Albiceleste si sono incrociate in coppa del mondo, sessant'anni fa: era il 1966 e gli argentini si imposero 2-1 nella fase a gironi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Finalissima Mondiale, non è solo Yamal-Messi: occhio anche ai difensori goleador

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On va en demi-finale, on attend lamine yamal

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