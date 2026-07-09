Mondiali vent’anni dopo Berlino | tutte le curiosità della notte che rese l’Italia immortale

Vent’anni dopo, Berlino 2006 non è soltanto una fotografia rimasta nella memoria collettiva: Fabio Cannavaro che alza la Coppa del Mondo, Fabio Grosso che corre con le braccia larghe, Gianluigi Buffon che urla, Andrea Pirlo che sorride appena, Marcello Lippi che si lascia travolgere soltanto dopo avere messo al sicuro persino gli occhiali. È anche una partita piena di coincidenze, dettagli tecnici, record, superstizioni, retroscena e piccole storie emerse negli anni, alcune note, altre molto meno, tutte capaci di spiegare perché quella finale contro la Francia sia diventata qualcosa di più di una vittoria sportiva. L’Italia vinse il suo quarto Mondiale battendo la Francia 5-3 ai rigori dopo l’1-1 dei 120 minuti, con il vantaggio francese di Zinedine Zidane su rigore, il pareggio di Marco Materazzi di testa e il penalty decisivo di Grosso. 🔗 Leggi su Panorama.it

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IL CASO ITALIA: Ventanni di Errori e il Crollo della Nazionale

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Vent’anni fa Italia campione del mondo a Berlino. Decisivo il rigore di Fabio Grosso, nuovo allenatore della FiorentinaIl 9 luglio 2006, l’Italia vinse il Mondiale a Berlino grazie a un rigore di Fabio Grosso.

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Il 9 luglio del 2006, vent’anni fa, l’Italia diventò campione del mondo battendo la Francia nella finale dei Mondiali. Più che della partita in sé, però, qui parleremo di cos’è successo subito dopo, a chi quei Mondiali li vinse: x.com

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