Alpe d’Huez è uno dei traguardi più iconici del Tour de France, con almeno 300.000 persone che assistono lungo i 21 tornanti numerati da 21 a 1. Ogni curva è segnata con una targa dedicata ai vincitori di tappa della corsa. La montagna è considerata un simbolo del ciclismo e attira numerosi appassionati durante le tappe del Tour. La sua fama si lega anche a grandi ciclisti che hanno affrontato questa salita.

Si chiama Alpe d’Huez, è la montagna stile Hollywood del ciclismo. Lo stadio a cielo aperto per la bicicletta più affollato al mondo: almeno 300mila persone lungo quei leggendari 21 tornanti, numerati in ordine decrescente (da 21 a 1), e ciascuno illuminato da una targa dedicata a uno dei celebri vincitori di tappa del Tour de France. Il primo nome che i corridori incontrano è quello di Fausto Coppi, il Campionissimo, che il 4 luglio 1952 inaugurò questa salita: era la decima tappa del Tour, partenza da Losanna, e in maglia gialla c’è Sandrino Carrea, uno degli Angeli di Coppi. Fausto lascia il francese Robic “testa di vetro” a 1’20” e in cima si veste di giallo per poi centrare a Parigi la seconda doppietta di fila Giro-Tour dopo quella del 1949. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alpe d’Huez, il santuario del Tour: la montagna di Coppi dove Pogacar sfida il record di Pantani

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