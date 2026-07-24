Almanacco del 24-07-2026

Un uomo di 52 anni è stato arrestato con l’accusa di aver aggredito e ferito un passante con un coltello in centro città. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17:30. La vittima ha riportato ferite lievi ed è stata portata in ospedale. L’aggressore è stato fermato sul posto da agenti di polizia intervenuti subito dopo la chiamata al 112. Sono in corso le verifiche sulla dinamica e le eventuali motivazioni.

almanacco del giorno sabato 20 giugno Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Silverio papà e martire Il viaggio nel tempo ci porta in quel 20 giugno 1849 l'assemblea costituente approva il testo definitivo della Costituzione della Repubblica Romana un documento straordinariamente moderno per l'epoca che per la prima volta in Europa introduce il suffragio universale maschile la libertà di culto e L'abolizione della pena di morte un sogno di libertà guidato da Giuseppe ma che capito Era solo poche settimane dopo sotto l'attacco delle truppe francesi nel 1975 Esce nelle sale cinematografiche americano lo squalo capolavoro... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Almanacco 21 Aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Almanacco del 07-07-2026Il 20 giugno 2026, una persona è stata arrestata con l'accusa di aver tentato di rubare in un negozio di elettronica.

Almanacco del 07-05-2026Oggi è martedì 31 marzo e in questa giornata si svolgono diverse attività e avvenimenti.

Argomenti più discussi: Almanacco | Venerdì 24 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Venerdì 24 Luglio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco del 24 luglio | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Venerdì 24 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e aforisma del giorno.

Almanacco del 24 luglio 2026`html Almanacco del 24 luglio 2026 Benvenuti all’Almanacco del Giorno! Oggi è il 24 luglio 2026 e siamo nel pieno dell’estate. Le giornate sono lunghe e calde, perfette per esplorare la natura e gode ... tuttogreen.it

Il 19 giugno 2026, Alexey Paramonov, Ambasciatore della Russia in Italia, ha partecipato cerimonia di premiazione della XVII edizione del Premio letterario russo-italiano Raduga per giovani autori e traduttori, svoltasi a Verona. facebook.com/share/1Ja2 x.com