almanacco del 07 05 2026

Oggi è martedì 31 marzo e in questa giornata si svolgono diverse attività e avvenimenti. Il calendario segnala che sono passati 31 giorni dal inizio del mese e che mancano 274 giorni alla fine dell’anno. In questa data, nel passato, sono stati registrati vari eventi storici, legali e culturali, senza però specificare dettagli o coinvolgimenti di persone o enti particolari. È una giornata che si apre con numerosi appuntamenti e possibilità di impegni.

almanacco del giorno ed è martedì 31 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Nino diacono e Martire nome di origine ebraica significa figlio della mano destra ovvero il prediletto auguri a cuore a tutti Beniamino le beniamine che ci ascoltano e andiamo a fare un salto indietro nel tempo a tre date che hanno cambiato il mondo 1889 a Parigi viene inaugurata la Torre Eiffel all'epoca molti intellettuali da definire un mostro di ferro ma oggi è il discorso della Francia e del mondo intero nel 1997 il mondo della musica saluta per l'ultima volta Edgar Guerrero il padre della musica tzigana neanche un giorno.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Almanacco 07 Maggio 2026

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