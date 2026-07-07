almanacco del 07 07 2026

Il 20 giugno 2026, una persona è stata arrestata con l'accusa di aver tentato di rubare in un negozio di elettronica. Secondo quanto riferito, il soggetto è stato fermato dalla polizia subito dopo aver tentato di uscire con merce non pagata. Sul luogo sono intervenuti gli agenti che hanno proceduto all'identificazione e al fermo. La merce recuperata è stata restituita al negozio. La persona arrestata si trova ora in custodia.

almanacco del giorno sabato 20 giugno Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Silverio papà e martire Il viaggio nel tempo ci porta in quel 20 giugno 1849 l'assemblea costituente approva il testo definitivo della Costituzione della Repubblica Romana un documento straordinariamente moderno per l'epoca che per la prima volta in Europa introduce il suffragio universale maschile la libertà di culto e L'abolizione della pena di morte un sogno di libertà guidato da Giuseppe ma che capito Era solo poche settimane dopo sotto l'attacco delle truppe francesi nel 1975 Esce nelle sale cinematografiche americano lo squalo capolavoro... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Almanacco 21 Aprile 2026

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