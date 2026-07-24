Avs diventa l’acronimo di Attenti ai Vostri Santini: il caso di Ilaria Salis, con la figuraccia politica che ha prodotto e produrrà per Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, dimostra quanto sia pericoloso candidare alle elezioni personaggi che hanno raggiunto una certa popolarità per fatti indipendenti dalla politica, che non hanno una solida appartenenza a un partito, che portano in dote un certo quantitativo di consensi ma spesso e volentieri finiscono poi per arrecare grave danno di immagine alle forze politiche che credevano di sfruttarne la notorietà in termini elettorali. Alleanza verdi e sinistra si è dimostrata, in questi anni, un partito assai affascinato da questi cosiddetti «santini», e soprattutto quello che da questi stessi personaggi ha ricevuto i danni maggiori. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Allucinazioni sinistre. I «santini» rossi ora sono una zavorra

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