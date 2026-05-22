Rossi smentisce il Foglio | Mai parlato di programmi né di giornalisti Sinistre all’attacco sul nulla | Report non si tocca

Un rappresentante ha negato categoricamente al quotidiano che siano state fatte dichiarazioni riguardanti programmi televisivi o giornalisti, respingendo anche eventuali attacchi al programma di inchiesta. La smentita arriva dopo notizie diffuse da alcuni media, che avevano riportato presunte affermazioni in merito a questioni legate alla rete pubblica e a Report. Nessun commento è stato invece rilasciato su altri aspetti, lasciando intendere che non ci siano sviluppi ufficiali sulla vicenda.

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