Rossi smentisce il Foglio | Mai parlato di programmi né di giornalisti Sinistre all’attacco sul nulla | Report non si tocca
Un rappresentante ha negato categoricamente al quotidiano che siano state fatte dichiarazioni riguardanti programmi televisivi o giornalisti, respingendo anche eventuali attacchi al programma di inchiesta. La smentita arriva dopo notizie diffuse da alcuni media, che avevano riportato presunte affermazioni in merito a questioni legate alla rete pubblica e a Report. Nessun commento è stato invece rilasciato su altri aspetti, lasciando intendere che non ci siano sviluppi ufficiali sulla vicenda.
Nulla di vero, nessun riferimento a programmi Rai o a giornalistici specifici. Tanto meno attacchi a Report. Dopo le ricostruzioni del Foglio, cavalcate a tempo di record dalle opposizioni, su presunte dichiarazioni dell’ad di viale Mazzini, Giampaolo Rossi, nei confronti della spettacolarizzazione di certo giornalismo di inchiesta, arriva la smentita del diretto interessato. “Leggo con divertito stupore le ricostruzioni che mi attribuiscono riferimenti a programmi o giornalisti che non ho mai menzionato”. Così Rossi in una nota. Poi spiega: “Il mio intervento, reso nel contesto pubblico di un convegno dedicato proprio al tema della... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Rivedere Rossi una MotoGP Si è parlato anche di questo durante la Hall of Fame Dinner 2025
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