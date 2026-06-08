Nell’ultima stagione, più di 30 calciatori che erano stati prestati a club di altre squadre sono tornati alle società di appartenenza. Questa situazione comporta un peso economico stimato in circa 50 milioni di euro in stipendi, considerando i contratti di questi giocatori. La presenza di questi rientri rappresenta una zavorra significativa per le finanze delle squadre di Serie A.

Erano fuori dal progetto, per una stagione non hanno rappresentato un problema perché sono stati protagonisti altrove, ma adesso rischiano di diventare un peso non indifferente. Sono i calciatori delle big di Serie A che hanno trascorso l'ultima stagione in prestito e che, entro il 30 giugno, dovrebbero fare rientro alla base. In totale, sommano oltre 50 milioni di ingaggi netti: ecco di chi si tratta squadra per squadra. Problema abbastanza relativo per i nerazzurri, perché Pavard, nonostante le cifre rilevanti, non dovrebbe neanche partire per il ritiro ed essere piazzato altrove. Tra gli altri giocatori in prestito, Valentin Carboni resterà al Racing de Avellaneda fino al termine della stagione argentina, lo stesso farà Tomas Palacios con l’Estudiantes (che ha un diritto di riscatto molto conveniente). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Una zavorra da 50 milioni di stipendi: Serie A, quanto pesano i rientri dai prestiti!

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