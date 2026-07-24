A Pisa, l’Opera della Primaziale ha organizzato uno spettacolo serale con la torre come protagonista. La serata, gratuita fino a esaurimento dei posti, inizia alle 18 con accesso alla platea. Allevi ha commentato il fascino della torre, descrivendola come fonte di vertigine e simpatia. L’evento si svolge in un contesto unico, con la torre che illumina la notte e attrae il pubblico presente.

E’ uno spettacolo unico nel suo genere quello che stasera, prodotto dall’Opera della Primaziale Pisana, si svolgerà (a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, con accesso alla platea dalle 18.30 e due maxischermi in via Duomo) dalle 21.30 sotto la Torre pendente di Pisa. L’etoile Roberto Bolle, insieme al pianista e compositore Giovanni Allevi e all’ensemble Simphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno con la voce di Melissa Hamilton portano in scena " Accordo di stelle ". "La Torre di Pisa – ammette Allevi – è il monumento simbolo universale di instabilità e disequilibrio. La sua vista suscita in me, da sempre, una sensazione di vertigine e simpatia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Allevi illumina la notte di Pisa ’La torre ispira vertigine e simpatia’

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