Il 9 agosto 2026 la Torre di Pisa compirà 853 anni, con la posa della prima pietra avvenuta nel 1173. Per celebrare questa ricorrenza, il 9 luglio sono previsti eventi con spettacoli gratuiti, tra cui performance di Bolle e Allevi. L'iniziativa coinvolge il pubblico in occasione del compleanno del monumento, che rappresenta una delle attrazioni più riconoscibili al mondo.

Pisa, 9 luglio 2026 – Fra un mese esatto a partire da oggi sarà il compleanno della Torre di Pisa, che compirà 853 anni. Il 9 agosto del 1173 infatti veniva posata la prima pietra della celebre torre che sarebbe diventato uno dei monumenti più famosi al mondo. Oltre che per questo anniversario, il conto alla rovescia è iniziato anche per un altro evento, che si inserisce nel cartellone estivo con cui dal 2023 l’Opera della Primaziale Pisana ha celebrato l’850esimo compleanno del suo Campanile. Uno show gratuito sotto la Torre. Fra pochi giorni, esattamente il 24 luglio, è in programma uno show a ingresso gratuito che unisce danza, musica e la bellezza senza tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Pisa.

© Lanazione.it - Il 9 luglio arrivano Bolle e Allevi: spettacolo gratuito per gli 853anni della Torre di Pisa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Luglio, Roma capitale della danza: da Roberto Bolle a Caracalla, tutti gli eventiIl 30 giugno 2026, è iniziata a Roma la stagione estiva dedicata alla danza, con spettacoli che si tengono in vari luoghi tra cui il Circo Massimo,...

A Venezia esiste una chiesa più inclinata della Torre di Pisa e ha un profondo significato simbolicoA Venezia si trova una chiesa con un'inclinazione superiore a quella della Torre di Pisa, tanto da sembrare prossima al crollo.

Argomenti più discussi: Il 9 luglio arrivano Bolle e Allevi: spettacolo gratuito per gli 853anni della Torre di Pisa; Cultura, musica e spettacoli: il litorale è pronto ad accogliere l'edizione 2026 di 'Marenia'; Due notti di chiusura nel tratto Pescara Nord Atri-Pineto della A14; I pendolari cacciati dal treno dalle valigie dei crocieristi: chiesto un incontro in Regione.