La Torre campanaria si illumina di viola per la Giornata mondiale della porfiria
Il Comune di Padova ha deciso di illuminare di viola la Torre campanaria di Palazzo Moroni in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sulla Porfiria, che si terrà lunedì 18 maggio. Questa iniziativa rientra nell’ambito dell’evento internazionale #LightUpForPorphyria, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione. La torre rimarrà illuminata di viola per tutta la giornata, come segno di partecipazione e supporto alla causa.
In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sulla Porfiria, in programma lunedì 18 maggio, il Comune di Padova aderisce all’iniziativa internazionale #LightUpForPorphyria con l’illuminazione in viola della Torre campanaria di Palazzo Moroni.L’iniziativa nasce con l’obiettivo di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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