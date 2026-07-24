Allerta traffico sul litorale laziale | bollino rosso su Pontina Aurelia e Appia

Da ilfaroonline.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sul litorale laziale si registra un bollino rosso per traffico su Pontina, Aurelia e Appia. E’ il primo fine settimana di grande esodo estivo, con milioni di veicoli in movimento verso le destinazioni di villeggiatura e le spiagge italiane. La circolazione è intensa e si prevedono code e rallentamenti lungo queste strade principali. Nessuna informazione sulle cause specifiche o eventuali incidenti. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

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Roma, 24 luglio 2026 – Scatta il primo grande fine settimana dell’ esodo estivo, con milioni di automobilisti diretti verso le località di villeggiatura e le spiagge italiane. Nel Lazio l’attenzione è concentrata soprattutto sulle principali strade che collegano Roma al litorale: Pontina, Aurelia e Appia. Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, da venerdì 24 a domenica 26 luglio sono previsti oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli sulle strade e autostrade gestite dalla società del Gruppo Fs. Il traffico sarà in costante aumento per tutto il fine settimana. Viabilità Italia ha previsto bollino rosso venerdì pomeriggio, sabato mattina e domenica pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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