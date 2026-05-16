Nella regione Lazio si sono verificati diversi incidenti che hanno causato blocchi sulla strada statale Appia e sulla strada statale Pontina. Le autorità hanno predisposto percorsi alternativi per gli automobilisti coinvolti, ma si registrano rallentamenti e code lungo le vie di deviazione. I blocchi si sono verificati nel corso della mattinata e continuano a influenzare la circolazione, con possibili ripercussioni sugli spostamenti delle ore successive. La situazione viene monitorata dalle forze dell’ordine e dai servizi di emergenza.

? Domande chiave Quali percorsi alternativi stanno usando gli automobilisti bloccati sull'Appia?. Come influenzeranno i blocchi sulla Pontina gli spostamenti del pomeriggio?. Dove si stanno accumulando le code verso la Tangenziale Est?. Quali sono le zone più colpite dai nuovi rallentamenti verso Roma?.? In Breve Incidente via Pablo Picasso e via Isonzo devia traffico Pontina sulle complanari.. Chiusura totale Appia tra Terracina e Fondi blocca flussi commerciali locali.. Scontro Castelnuovo di Porto e Settebagni rallenta diramazione verso Roma Nord.. Congestione su strada Roma-Teramo e accumulo veicoli zona Portonaccio verso tangenziale.. Daniele Silea segnala blocchi e rallentamenti su diverse arterie del Lazio questo sabato 16 maggio 2026, con incidenti che colpiscono la Pontina, l’Appia e la diramazione verso Roma Nord. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos nel Lazio: blocchi su Appia e Pontina per una serie di incidenti

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