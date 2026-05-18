Sciopero generale trasporti a rischio anche sul litorale laziale

Da cdn.ilfaroonline.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio si preannuncia una giornata con possibili disagi per chi si sposta lungo il litorale laziale, a causa di uno sciopero generale indetto a livello nazionale. Le proteste coinvolgono diversi settori dei trasporti pubblici, con possibili riduzioni o sospensioni di servizi. I pendolari sono invitati a verificare gli orari e le eventuali variazioni prima di mettersi in viaggio. La giornata potrebbe vedere un aumento delle difficoltà nei collegamenti tra le località della zona.

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Giornata di possibili disagi anche per i pendolari del litorale laziale a causa dello sciopero generale nazionale proclamato per lunedì 18 maggio. L’agitazione interessa diversi settori e coinvolge anche il comparto dei trasporti, con ripercussioni potenziali su treni regionali, collegamenti Cotral, trasporto pubblico locale e spostamenti da e verso Roma. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, lo sciopero del personale del gruppo FS e delle società collegate è iniziato alle 21 di domenica 17 maggio e prosegue fino alle 20.59 di lunedì 18 maggio. Durante questa fascia oraria i treni possono subire cancellazioni, ritardi o variazioni di percorso, anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dell’agitazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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