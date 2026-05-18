Sciopero generale trasporti a rischio anche sul litorale laziale

Lunedì 18 maggio si preannuncia una giornata con possibili disagi per chi si sposta lungo il litorale laziale, a causa di uno sciopero generale indetto a livello nazionale. Le proteste coinvolgono diversi settori dei trasporti pubblici, con possibili riduzioni o sospensioni di servizi. I pendolari sono invitati a verificare gli orari e le eventuali variazioni prima di mettersi in viaggio. La giornata potrebbe vedere un aumento delle difficoltà nei collegamenti tra le località della zona.

Giornata di possibili disagi anche per i pendolari del litorale laziale a causa dello sciopero generale nazionale proclamato per lunedì 18 maggio. L’agitazione interessa diversi settori e coinvolge anche il comparto dei trasporti, con ripercussioni potenziali su treni regionali, collegamenti Cotral, trasporto pubblico locale e spostamenti da e verso Roma. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, lo sciopero del personale del gruppo FS e delle società collegate è iniziato alle 21 di domenica 17 maggio e prosegue fino alle 20.59 di lunedì 18 maggio. Durante questa fascia oraria i treni possono subire cancellazioni, ritardi o variazioni di percorso, anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dell’agitazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Sciopero generale, trasporti a rischio: possibili disagi anche a Reggio CalabriaQuello di oggi, 18 maggio, è un lunedì ad alto rischio disagi anche a Reggio Calabria.

Leggi anche: Sciopero generale lunedì 18 maggio: a rischio sanità a trasporti anche a Novara

In corso lo sciopero generale Usb, giornata a rischio disagi. Aderiscono lavoratori trasporti, uffici, servizi, scuola e sanità #ANSA x.com

Sciopero generale di 24 ore, trasporti a rischioTrasporti a rischio lunedì per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall' Usb (Unione Sindacale di Base). L'Usb raccoglie l'appello lanciato dalla Global Sumud Flotilla e proclama lo sciopero ge ... ansa.it

Oggi sciopero generale, rischio disagi per trasporti, servizi pubblici, sanità e scuolaLeggi su Sky TG24 l'articolo Oggi sciopero generale, rischio disagi per trasporti, servizi pubblici, sanità e scuola ... tg24.sky.it

1 Maggio e trasporti reddit