Il nuovo allenatore del Napoli sta valutando la rosa, con l’ipotesi che due giocatori considerati esuberi possano rimanere in squadra. La decisione dipende da eventuali cambiamenti nella strategia e nelle esigenze tecniche. La rosa attuale viene analizzata in vista della prossima stagione, senza confermare ufficialmente le partenze o le conferme. La scelta finale sarà comunicata nelle prossime settimane.

Tempo di scelte per il nuovo allenatore del Napoli Max Allegri. L’allenatore ex Milan sta valutando la rosa, e c’è la possibilità che alcuni elementi dati per partenti, possano restare all’ombra del Vesuvio e giocarsi le proprie carte per la prossima stagione. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, il nuovo allenatore sta rivedendo diverse gerarchie ereditate dalla gestione di Antonio Conte, rivalutando alcuni calciatori che sembravano destinati a lasciare gli azzurri. Tra le novità evidenziate dal quotidiano c’è il ritorno di Alex Meret come prima scelta tra i pali, davanti a Vanja Milinkovic-Savic, che invece era diventato il titolare nelle idee di Conte. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Allegri valuta la permanenza di due azzurri inseriti tra gli esuberi

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Domenico La Marca a 1 Football Club - 7/7/2026

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