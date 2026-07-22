Lucca si gioca il futuro | Allegri valuta gli esuberi azzurri

Da forzazzurri.net 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il ritiro a Dimaro-Folgarida, l’attaccante Lorenzo Lucca si presenta con la possibilità di convincere l’allenatore. Dopo una stagione senza risultati soddisfacenti, il giocatore è sotto osservazione per eventuali esuberi dalla rosa. Allegri valuta le performance e le scelte da fare in vista della nuova stagione. La decisione definitiva sulla sua permanenza dipenderà dalle prove sul campo e dai confronti con il tecnico.

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Il ritiro di Dimaro-Folgarida può rappresentare un nuovo punto di partenza per Lorenzo Lucca. L’attaccante è chiamato a convincere Massimiliano Allegri dopo una stagione nella quale non è riuscito a rispettare le aspettative. Il Napoli aveva investito una cifra importante per acquistarlo dall’Udinese. Il suo rendimento, però, non è stato all’altezza. Con Antonio Conte aveva inoltre perso rapidamente spazio nelle gerarchie offensive. Il cambio in panchina gli offre adesso un’altra possibilità. Durante i primi allenamenti, anche grazie all’assenza di Romelu Lukaku, Lucca viene utilizzato come alternativa a Rasmus Hojlund. Le prossime settimane saranno quindi fondamentali. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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