Rivoluzione Napoli Allegri valuta l’addio per undici azzurri | ci sono anche due big!

Massimiliano Allegri sta valutando la possibile cessione di undici giocatori del Napoli, tra cui due grandi nomi. La società sta esaminando la rosa in vista della prossima stagione, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Nessun dettaglio sui nomi, ma si parla di un’analisi approfondita che potrebbe portare a cessioni di diversi elementi. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane, in base alle valutazioni tecniche e alle strategie di mercato.

Massimiliano Allegri e la dirigenza partenopea hanno avviato una valutazione sistematica della rosa. Secondo la Gazzetta dello Sport, undici elementi sono finiti nel mirino delle possibili partenze per la prossima stagione. Difesa e centrocampo: i nomi sotto esame. La rivoluzione tattica inizia dalla retroguardia. Vanja Milinkovic Savic, Mathias Olivera e Pasquale Mazzocchi rientrano nella lista dei cedibili, così come Luca Marianucci. Il nuovo progetto tecnico richiede una rivalutazione completa dei ruoli difensivi, con Allegri che avrà il compito di tracciare i profili ideali per il suo sistema di gioco. Non tutti i senatori garantiranno continuità nella formazione titolare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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