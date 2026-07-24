Durante l’allenamento mattutino sul campo di Carciato, il Napoli ha concentrato la sessione sulla difesa sui calci da fermo e sui cross in movimento, ripercorrendo le situazioni che hanno portato ai gol subiti contro l’Arezzo. Allegri si è occupato principalmente della difesa sui palloni alti, intervenendo più volte per correggere Rafa Marin. La squadra ha esercitato le posizioni dei centrali e le uscite sui cross, senza ulteriori dettagli su altre parti dell’allenamento.

Lavoro difensivo dopo i gol subiti contro l’Arezzo. Nella seduta mattutina sul campo di Carciato il Napoli ha sostenuto una lunga sessione difensiva provando le posizioni dei centrali sui calci da fermo dalla tre quarti e sui cross in movimento da fondo campo ( il Napoli ha subito gol imbarazzanti contro l’Arezzo ). Al centro della difesa si sono alternate le coppie Rrahmani e Di Lorenzo, rispettivamente a sinistra e a destra, con Rafa Marin e Gutierrez. Sulle fasce a sinistra Alisson Santos e a destra Politano per i cross dal fondo, destinati agli attaccanti della Primavera. Fragili nel confronto con il kosovaro e il capitano che hanno respinto la quasi totalità degli attacchi con anticipi e blocchi efficaci, i giovani azzurri sono sembrati più a loro agio contro l’altra coppia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri si è dedicato alla difesa sui palloni alti, è intervenuto più volte per correggere Rafa Marin

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