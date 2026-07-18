Paura in difesa per il Napoli | Rafa Marin ko alla caviglia nella partitella di Dimaro ma è solo una contusione

Da ilnapolista.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante l’allenamento a Dimaro, Rafa Marin si è fermato a causa di una contusione alla caviglia destra durante una partitella. Il giocatore è uscito prima della fine della sessione, saltando gli ultimi minuti di allenamento. Non sono stati riportati altri dettagli sulle conseguenze dell’incidente o su eventuali accertamenti medici. La squadra proseguirà gli allenamenti in vista delle prossime partite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nuovo brivido in casa  Napoli  durante l’allenamento pomeridiano a  Dimaro. Alla Ski.it Arena di Carciato, nel corso della partitella,  Rafa Marin  si è fermato per un  problema alla caviglia destra, saltando gli ultimi minuti della seduta di  Massimiliano Allegri. Un episodio che, sul momento, ha gelato il campo — anche perché  già durante la seduta il difensore era stato costretto a uscire con il ghiaccio. Cosa è successo in campo. Il difensore spagnolo ha rimediato un  colpo alla caviglia  in un contrasto della partitella. Avvicinatosi alla panchina, si è  accasciato al suolo dolorante, rendendo necessario il pronto intervento dello staff sanitario, che gli ha applicato del ghiaccio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

paura in difesa per il napoli rafa marin ko alla caviglia nella partitella di dimaro ma 232 solo una contusione
© Ilnapolista.it - Paura in difesa per il Napoli: Rafa Marin ko alla caviglia nella partitella di Dimaro, ma è solo una contusione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ritiro Napoli a Dimaro, Allegri prova il 4-3-3 con Rafa Marin al posto dell’infortunato BuongiornoIl Napoli ha iniziato il secondo giorno di ritiro a Dimaro, con l’allenatore che ha sperimentato un modulo 4-3-3.

Napoli, la seduta pomeridiana a Dimaro: il colloquio Allegri-Chiavelli e un Hojlund “finalizzatore”. Problemi per Rafa MarinNel secondo giorno di ritiro a Dimaro, il Napoli ha svolto una seduta pomeridiana sul campo di Carciato.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web