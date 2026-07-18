Durante l’allenamento a Dimaro, Rafa Marin si è fermato a causa di una contusione alla caviglia destra durante una partitella. Il giocatore è uscito prima della fine della sessione, saltando gli ultimi minuti di allenamento. Non sono stati riportati altri dettagli sulle conseguenze dell’incidente o su eventuali accertamenti medici. La squadra proseguirà gli allenamenti in vista delle prossime partite.

Nuovo brivido in casa Napoli durante l’allenamento pomeridiano a Dimaro. Alla Ski.it Arena di Carciato, nel corso della partitella, Rafa Marin si è fermato per un problema alla caviglia destra, saltando gli ultimi minuti della seduta di Massimiliano Allegri. Un episodio che, sul momento, ha gelato il campo — anche perché già durante la seduta il difensore era stato costretto a uscire con il ghiaccio. Cosa è successo in campo. Il difensore spagnolo ha rimediato un colpo alla caviglia in un contrasto della partitella. Avvicinatosi alla panchina, si è accasciato al suolo dolorante, rendendo necessario il pronto intervento dello staff sanitario, che gli ha applicato del ghiaccio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Paura in difesa per il Napoli: Rafa Marin ko alla caviglia nella partitella di Dimaro, ma è solo una contusione

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