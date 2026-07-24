Un lotto di uova fresche con i marchi AIA Ariaperta e Selex è stato ritirato dai supermercati italiani. Il ritiro è stato deciso in via precauzionale a causa di un possibile rischio microbiologico. Si sospetta la presenza di Salmonella Enteritidis nel prodotto. I supermercati hanno avvisato i clienti di non consumare le uova coinvolte e di restituirle ai punti vendita. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali casi di contagio.

Nuovo richiamo alimentare per un possibile rischio microbiologico. Un lotto di uova fresche commercializzate con i marchi AIA Ariaperta e Selex è stato ritirato dal mercato in via precauzionale per la possibile presenza di Salmonella Enteritidis. L’allerta è stata diffusa da diverse catene della grande distribuzione, tra cui Coop, Mercatò e Iper. Il richiamo riguarda le uova fresche da allevamento all’aperto a marchio AIA Ariaperta, vendute sia in confezioni da 6 uova sia in confezioni da 4 uova, oltre alle confezioni da 4 uova a marchio Selex, per un peso complessivo di 330 grammi. Tutti i prodotti interessati provengono dallo stesso stabilimento produttivo della Agricola Tre Valli Società Cooperativa, situato a Caselle di Sommacampagna, in provincia di Verona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Allarme salmonella, attenzione”. Ritirate dai supermercati italiani: non mangiatele!

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