Allarme salmonella attenzione Ritirate dai supermercati italiani | non mangiatele!

Da thesocialpost.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un lotto di uova fresche con i marchi AIA Ariaperta e Selex è stato ritirato dai supermercati italiani. Il ritiro è stato deciso in via precauzionale a causa di un possibile rischio microbiologico. Si sospetta la presenza di Salmonella Enteritidis nel prodotto. I supermercati hanno avvisato i clienti di non consumare le uova coinvolte e di restituirle ai punti vendita. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali casi di contagio.

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Nuovo richiamo alimentare per un possibile rischio microbiologico. Un lotto di uova fresche commercializzate con i marchi AIA Ariaperta e Selex è stato ritirato dal mercato in via precauzionale per la possibile presenza di Salmonella Enteritidis. L’allerta è stata diffusa da diverse catene della grande distribuzione, tra cui Coop, Mercatò e Iper. Il richiamo riguarda le uova fresche da allevamento all’aperto a marchio AIA Ariaperta, vendute sia in confezioni da 6 uova sia in confezioni da 4 uova, oltre alle confezioni da 4 uova a marchio Selex, per un peso complessivo di 330 grammi. Tutti i prodotti interessati provengono dallo stesso stabilimento produttivo della Agricola Tre Valli Società Cooperativa, situato a Caselle di Sommacampagna, in provincia di Verona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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