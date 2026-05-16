Non mangiatele sono contaminate Scatta il ritiro dai supermercati italiani | tutti i lotti

Da thesocialpost.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità sanitarie italiane hanno disposto il ritiro di un lotto di crema di olive e mandorle a marchio Italiamo, distribuita nei supermercati del paese. L’azienda Lidl ha annunciato il richiamo precauzionale di tutti i lotti di questo prodotto, a seguito di un’indagine epidemiologica in corso. La decisione è stata presa per prevenire eventuali rischi per la salute dei consumatori. I clienti sono invitati a non consumare il prodotto e a restituirlo nei punti vendita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Su disposizione delle autorità sanitarie, Lidl ha avviato il richiamo precauzionale di un lotto di crema di olive e mandorle a marchio Italiamo, a seguito di un’indagine epidemiologica in corso. La decisione è stata presa in via cautelativa, in attesa degli esiti delle analisi microbiologiche disposte dagli organi competenti. La catena di supermercati ha precisato che il ritiro non è legato a una conferma definitiva di contaminazione, ma rientra nelle procedure di sicurezza alimentare previste in questi casi. L’obiettivo è tutelare i consumatori mentre vengono effettuati i controlli sul prodotto coinvolto. Il prodotto interessato è venduto in vasetti da 190 grammi e appartiene al lotto L244R, con termine minimo di conservazione fissato al 01092028. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

non mangiatele sono contaminate scatta il ritiro dai supermercati italiani tutti i lotti
© Thesocialpost.it - “Non mangiatele, sono contaminate”. Scatta il ritiro dai supermercati italiani: tutti i lotti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Richiamate uova dai supermercati italiani, ecco quali: “Non mangiatele!”

Allerta uova di Pasqua, ritiro immediato dai supermercati: i prodotti e i lotti coinvoltiÈ uno di quegli acquisti fatti con leggerezza, pensando alla festa, ai bambini e al momento della sorpresa.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web