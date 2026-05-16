Le autorità sanitarie italiane hanno disposto il ritiro di un lotto di crema di olive e mandorle a marchio Italiamo, distribuita nei supermercati del paese. L’azienda Lidl ha annunciato il richiamo precauzionale di tutti i lotti di questo prodotto, a seguito di un’indagine epidemiologica in corso. La decisione è stata presa per prevenire eventuali rischi per la salute dei consumatori. I clienti sono invitati a non consumare il prodotto e a restituirlo nei punti vendita.

Su disposizione delle autorità sanitarie, Lidl ha avviato il richiamo precauzionale di un lotto di crema di olive e mandorle a marchio Italiamo, a seguito di un’indagine epidemiologica in corso. La decisione è stata presa in via cautelativa, in attesa degli esiti delle analisi microbiologiche disposte dagli organi competenti. La catena di supermercati ha precisato che il ritiro non è legato a una conferma definitiva di contaminazione, ma rientra nelle procedure di sicurezza alimentare previste in questi casi. L’obiettivo è tutelare i consumatori mentre vengono effettuati i controlli sul prodotto coinvolto. Il prodotto interessato è venduto in vasetti da 190 grammi e appartiene al lotto L244R, con termine minimo di conservazione fissato al 01092028. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non mangiatele, sono contaminate”. Scatta il ritiro dai supermercati italiani: tutti i lotti

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