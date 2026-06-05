Cinque prodotti alimentari sono stati ritirati dai supermercati italiani su richiesta del Ministero della Salute. La decisione è stata presa a causa della presenza di corpi estranei che potrebbero rappresentare un rischio per chi li consuma. I prodotti interessati sono stati immediatamente rimossi dagli scaffali, e si consiglia ai consumatori di controllare i dettagli sui negozi e di evitare di mangiarli.

Nuova allerta alimentare in Italia. Il Ministero della Salute e diverse catene della grande distribuzione hanno segnalato il richiamo di cinque prodotti destinati al consumo alimentare per possibili rischi per la salute dei consumatori. I richiami riguardano burger vegetali, paté di olive nere, ghiaccio a cubetti e zenzero fresco proveniente dalla Cina. Tra i prodotti coinvolti figurano alcuni lotti di burger vegetali a marchio Vemondo, distribuiti da Lidl, e Vegamo, commercializzati nei supermercati Tosano. Il motivo del richiamo è la possibile presenza di steli di peperone all’interno del prodotto, considerati corpi estranei che potrebbero compromettere la sicurezza alimentare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Corpi estranei, non mangiatele”. Ritiro d’urgenza dai supermercati italiani: massima attenzione

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