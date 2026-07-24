Allarme mare e piscine solo il 53,7% degli italiani nuota con sicurezza Manca la cultura dell’acqua

Solo il 53,7% degli italiani si sente sicuro in mare o in piscina. Secondo un’indagine, la maggior parte delle persone non ha sufficiente conoscenza delle pratiche di sicurezza acquatica. La mancanza di formazione e di cultura dell’acqua porta a incidenti che potrebbero essere evitati. Molti non sanno nuotare o non conoscono le regole di base per prevenire rischi. La situazione riguarda adulti e bambini, con conseguenze potenzialmente gravi.

Roma, 24 luglio 2026 – L’Italia è tra i Paesi con la più alta vocazione balneare, ma la cultura della sicurezza in acqua è ancora troppo bassa. Dopo gli ultimi casi di cronaca dei bambini annegati in piscina – l’11enne Alice Ferrari a Sestri Levante, la piccola austriaca di 4 anni Magdalena Kaiser in vacanza con la famiglia a Milano Marittima e il piccolo di 5 anni annegato nella piscina del centro estivo vicino a Roma – i riflettori tornano ad accendersi su come prevenire gli incidenti in acqua. In Italia si registrano circa 300-350 decessi all'anno per annegamento e il 23% dei casi riguarda bambini e ragazzi. Qualcosa si muove: dal governo è arrivata la stretta sulla sicurezza delle piscine con il Decreto Sport. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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