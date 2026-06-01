Tre giorni di sostenibilità e cultura marina | inaugura la prima Biennale del Mare e dell’Acqua

Da riminitoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 4 al 6 giugno a Rimini si svolge la prima edizione della Biennale del Mare e dell’Acqua, con tre giorni di incontri, eventi e visite guidate. La manifestazione si concentra sui temi della sostenibilità, della tutela delle coste e dell’economia blu sostenibile.

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Dal 4 al 6 giugno Rimini ospita la prima edizione della Biennale del Mare e dell’Acqua: tre giornate di incontri, eventi e visite guidate dedicate ai temi della sostenibilità, della tutela delle coste e dell’economia blu sostenibile.Il programma propone incontri pubblici, visite guidate, attività. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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