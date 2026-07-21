Una bambina è stata salvata dopo essere rimasta incastrata nella pompa di ricircolo di una piscina. Negli ultimi mesi, sono aumentati gli incidenti legati alla sicurezza degli impianti di nuoto, con segnalazioni di bambini coinvolti in situazioni di pericolo. Le autorità stanno monitorando le strutture, mentre i numeri degli incidenti continuano a crescere. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili o sulle cause specifiche di questi episodi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Bambina salvata dopo essere rimasta incastrata nella pompa di ricircolo. Le piscine, luoghi pensati per il divertimento e il relax, possono trasformarsi in trappole pericolose, soprattutto per i bambini. Negli ultimi tempi si sono moltiplicati gli episodi in cui impianti non adeguatamente protetti o carenze nei sistemi di sicurezza hanno rischiato di provocare conseguenze drammatiche. L’ultimo caso arriva dal Trevigiano, dove una bambina è rimasta con una gamba bloccata nella pompa del sistema di ricircolo dell’acqua di una piscina all’interno di un centro ricreativo. La piccola, fortunatamente, ha riportato soltanto un grosso livido, ma la famiglia ha deciso comunque di rendere pubblico l’accaduto e presentare un esposto formale ai carabinieri, con l’obiettivo di evitare che episodi simili possano ripetersi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Piscine sotto accusa, aumentano gli incidenti: cresce l’allarme sulla sicurezza degli impianti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cresce l'eolico in Toscana: 52 gli impianti fra autorizzati e sotto esameIn Toscana ci sono 52 impianti eolici, tra autorizzati e in fase di approvazione.

Sport sotto esame: focus in commissione. Angelini (M3v): "Serve chiarezza sulla gestione degli impianti"Venerdì mattina si svolgerà a Palazzo comunale un incontro dedicato alla situazione delle strutture sportive nella città, con particolare attenzione...