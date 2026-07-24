Allah Akbar accoltella due persone a New York | ipotesi problemi mentali

Due persone sono state accoltellate a Manhattan in due episodi distinti da un uomo che, secondo testimoni e vittime, avrebbe urlato “Allah Akbar” durante gli attacchi Lo ha reso noto la commissaria del Dipartimento di Polizia di New York, Jessica Tisch. Le vittime, un uomo di origine asiatica e un uomo ebreo, sono state trasportate in ospedale e “le loro vite non sono in pericolo”, ha precisato Tisch in un messaggio pubblicato su X. La polizia ha arrestato il sospetto, identificato come Raul Morales, 51 anni. Gli investigatori stanno continuando le indagini per stabilire il movente, ma secondo le dichiarazioni di vittime e testimoni, Morales ha urlato ‘Allah Akbar’ durante i due attacchi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Svizzera, al grido di Allah Akbar accoltella 3 persone

Notizie e thread social correlati

Svizzera, uomo accoltella 3 persone gridando Allah Akbar: arrestatoUn uomo di 31 anni ha accoltellato tre persone alla stazione ferroviaria di Winterthur, in Svizzera, poco prima delle 8:30.

Svizzera, uomo accoltella tre persone gridando “Allah Akbar”Un uomo di 31 anni ha accoltellato tre persone alla stazione di Winterthur, vicino a Zurigo, gridando “Allah Akbar”.