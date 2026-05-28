Un uomo di 31 anni ha accoltellato tre persone alla stazione ferroviaria di Winterthur, in Svizzera, poco prima delle 8:30. Durante l’attacco, ha gridato “Allah Akbar”. L’aggressore è stato subito arrestato dalle forze dell’ordine. Le persone ferite sono state soccorse e trasportate in ospedale. La polizia ha sequestrato il coltello usato nell’aggressione. Indagini in corso per chiarire i motivi dell’attacco.

Attacco con coltello alla stazione ferroviaria di Winterthur, in Svizzera. Un uomo di 31 anni, cittadino svizzero, è stato arrestato dopo aver aggredito alcune persone poco prima delle 8:30. Secondo quanto riportano i media elvetici, tra cui Corriere del Ticino, 20 Minuten e Blick, l’uomo avrebbe gridato “Allah Akbar” durante l’attacco. Il bilancio, secondo la polizia cantonale di Zurigo, è di tre feriti, tutti cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni. Una persona versa in gravi condizioni, mentre le altre due hanno riportato ferite di media entità. I feriti sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti la polizia cittadina di Winterthur, la polizia dei trasporti delle FFS, il servizio di soccorso dell’ospedale cantonale di Winterthur e il servizio di protezione e soccorso di Zurigo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Svizzera, uomo accoltella 3 persone gridando Allah Akbar: arrestato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Svizzera, uomo aggredisce persone con un coltello alla stazione Winterthur: urlava ‘Allah Akbar’Un uomo ha aggredito con un coltello alcune persone alla stazione di Winterthur, in Svizzera.

Uomo armato di coltello aggredisce persone in una stazione in Svizzera: diversi feriti. “Gridava Allah Akbar” | VideoUn uomo armato di coltello ha aggredito diverse persone alla stazione di Winterthur, nel Canton Zurigo, alle 8.

Svizzera, uomo accoltella 4 persone gridando Allah Akbar: arrestatoAttacco al coltello alla stazione di Winterthur. L'aggressore è un cittadino svizzero di 31 anni. I feriti sono stati trasportati in ospedale, uno è in gravi condizioni. ilgiornale.it

Uomo accoltella 4 persone in Svizzera gridando Allah Akbar, arrestato: c'è un ferito graveAttacco al coltello alla stazione di Winterthur, in Svizzera. Un uomo, un cittadino svizzero di 31 anni, che è stato arrestato, gridando Allah Akbar avrebbe accoltellato quattro persone. I feriti sono ... gazzettadelsud.it